Voleibalistii Craiovei, castigatorii Cupei Romaniei in sezonul trecut, dar in alta formula decat cea actuala, au pierdut fara drept de apel Supercupa Romaniei, in fata campioanei, Arcada Galati, scor 3-0 (25-19, 25-23, 25-17), in noua Sala Polivalenta din Blaj.Echipa antrenata de selectionerul Romaniei, Sergiu Stancu, a castigat astfel pentru a treia oara trofeul in istorie, dupa 2019 si 2020. Galatiul se ... citeste toata stirea