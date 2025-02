SCMU Craiova - Minaur, joi, in Cupa Romaniei

Joi, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta din Banie, handbalistele Craiovei joaca meciul din optimile Cupei Romaniei, cu Minaur Baia Mare. SCM Universitatea ocupa locul 7 in campionat, in timp ce Minaur se afla pe pozitia a treia, iar in duelul din campionat, baimarencele s-au impus cu 31-27, pe teren propriu. Daca trec de Minaur, craiovencele vor juca, tot pe teren propriu, cu CSM Bucuresti."Acum, in mod normal, aveam deplasare la Buzau. Cei de la Gloria s-au retras intre timp si reintram, ... citește toată știrea