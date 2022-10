SCMU Craiova s-a calificat in grupele FIBA Europe Cup

Performanta remarcabila pentru echipa masculina de baschet a Craiovei, care s-a calificat in grupele FIBA Europe Cup, la prima sa participare in cupele europene. Desi a pierdut finala turneului de calificare organizat in Lituania, alb-albastrii au acces in grupe din postura de lucky-looser. Dupa ce a trecut de Jonava (Lituania), scor 65-59, si de Kapfenberg Bulls, din Austria, scor 71-55, formatia din Banie a pierdut finala cu formatia estoniana BC Kalev Cramo, scor 84-79. Totusi, trei dintre ... citeste toata stirea