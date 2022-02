SCMU Craiova s-a "destins" cu Rapidul, inainte de Final Four

In ultimul meci inaintea Final Four-ului Cupei Romaniei, programat saptamana viitoare, in Sala Polivalenta, baschetbalistii de la SCMU Craiova au castigat in campionat contra lui Rapid Bucuresti, scor 96-82, pe sferturi: 28-19, 18-16, 28-21, 22-26.Au jucat pentru SCMU Craiova: Qualls 30 de puncte, Franklin 14, Tabarna 12, Hawley 12, Wyatt 9, Gavriloaia 6, Voinescu 4, Olisemeka 3, Robinson 3, Varna 3, Bagairea, Andries. Formatia lui Michalis Kakiouzis are 11 victorii si 4 infrangeri in LNMB. ... citeste toata stirea