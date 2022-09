SCMU Craiova, victorie la debutul in cupele europene

Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a debutat cu dreptul in cupele europene, impunandu-se in meciul disputat in Lituania, contra formatiei care gazduieste turneul preliminar B de calificare in grupele FIBA Europa Cup, BC Jonava. Dupa o partida echilibrata, cu multa crispare si erori ofensive, echipa antrenata de Vitaly Stepanovski s-a impus cu 65-59, pe sferturi: 13-19, 25-14, 18-14, 9-12.Cu o echipa schimbata aproape complet fata de sezonul trecut, in care a fost finalista a Cupei ... citeste toata stirea