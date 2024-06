Scotienii, tot zgarciti cu fotbalul, i-au molipsit si pe elvetieni

Intr-un meci care se inscrie in topul celor mai plictisitoare de la Euro 2024, alaturi de cele ale Frantei si Angliei, nationala Elvetia a remizat, la Koln, scor 1-1, cu cea a Scotiei, in etapa a doua a grupei A. Scotienii au deschis scorul in minutul 13, prin McTominay, iar peste tot atatea minute a egalat Shaqiri, cu un sut superb, dupa o gafa a adversarilor. In clasamentul grupei A, Germania are 6 puncte, urmata de Elvetia, 4 puncte, Scotia, 1 punct, si Ungaria, 0 puncte.Scotia: Gunn - ... citește toată știrea