Un singur jucator de la Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, este in lotul Romaniei pentru meciurile cu Kosovo si Elvetia din preliminariile Campionatului European 2024.Romania va juca in deplasare cu Kosovo, in data de 16 iunie, la Pristina (ora 21:45), iar pe 19 iunie la Lucerna, pe Swissporarena (ora 21:45).Lista jucatorilor convocati pentru meciurile cu Kosovo si Elvetia:Portari: Stefan Tarnoveanu (FCSB), Marian Aioani (Farul Constana), Horatiu Moldovan (Rapid Bucuresti); Fundasi: ... citeste toata stirea