Se lanseaza o noua carte dedicata Craiovei Maxima

Echipa care a stabilit atatea premiere in fotbalul romanesc si a cucerit inimile tuturor microbistilor acum patru decenii, Craiova Maxima, are parte de un alt omagiu publicistic, pe langa multele care i-au fost dedicate de-a lungul anilor. Un nou volum despre generatia de legenda a Stiintei, "Zaibarul a invins Bordeaux-ul", este lansat sambata, la pranz, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, semnat fiind de un tanar suporter al Universitatii Craiova, Daniel Chimoiu, in varsta de ... citește toată știrea