Seara cu multe goluri in Champions League

Nu mai putin de 36 de goluri s-au marcat in a doua seara din etapa a 4-a a grupelor Champions League, 31 dintre ele in cinci partide. In cel mai frumos meci al sezonului european, Barcelona a remizat pe Nou Camp cu Inter si catalanii sunt aproape de a rata, pentru al doilea an la rand, calificarea din grupe. Napoli a facut din nou spectacol si liderul din Serie A este deja in optimile Champions Laeague, cu 17 goluri marcate in 4 meciuri.Grupa ANapoli - Ajax 4-2 Au marcat: Lozano '4, ... citeste toata stirea