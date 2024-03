Sediul clubului lui Mititelu a fost vandalizat

In week-end-ul in care se disputa derby-ul Baniei, FCU Craiova - Universitatea Craiova, sediul clubului lui Adrian Mititelu a fost vandalizat. Fapta s-a produs in dimineata zilei de sambata, in jurul orei 5, iar autorii au aruncat "o substanta lichida de culoare neagra", conform politistilor, care s-au autosesizat si vor face cercetari pentru identificarea celor vinovati."In dimineata zilei de 09 martie a.c., in jurul orei 05.00, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova s-au sesizat din ... citește toată știrea