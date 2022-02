Senegal a castigat in premiera Cupa Africii

Nationala Senegalului a devenit in premiera campioana Africii, castigand editia disputata in Camerun. In finala, "Leii din Teranga" au invins, dupa loviturile de departajare, scor 4-2, formatia Egiptului. Dupa 120 de minute, rezultatul era 0-0, Sadio Mane, starul Senegalului, ratand un penalty in debutul jocului. Tot el avea insa sa transforme lovitura de pedeapsa care a stabilit si castigatoarea turneului.La lovituri de departajare, pentru senegalezi au marcat Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, ... citeste toata stirea