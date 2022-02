Senegal - Egipt, finala Cupei Africii

Finala actualei editii a Cupei Africii va consemna un duel intre starurile lui Liverpool, Mo Salah si Sadio Mane, fiindca Egipt si Senegal se intalnesc in ultimul act. In prima semifinala, Senegalul a trecut cu 3-1 de Burkina Faso, miercuri, la Yaounde.Cea de-a doua semifinala, mult mai echilibrata, a fost lipsita de spectacol, dramatismul consumandu-se la lovituri de departajare, dupa niciun gol in 120 de minute. "Faraonii", care eliminasera tot la penalty-uri si Coasta de Fildes si Maroc, ... citeste toata stirea