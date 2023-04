Detinatoarea Cupei Romaniei, Sepsi OSK, isi va apara trofeul cucerit anul trecut in finala editiei actuale, programata la Sibiu. In semifinale, echipa lui Bergodi a invins, acasa, cu 3-0 campioana Romaniei, CFR Cluj, goluri marcate de Paun, Stefanescu si Rondon. Matei de la Sepsi a ratat in prima repriza un penalty, provocat de Burca, acesta fiind eliminat. Sepsi se afla la a treia finala de Cupa Romaniei in ... citeste toata stirea