Sepsi OSK a castigat Cupa Romaniei

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat Cupa Romaniei, invingand in finala disputata pe arena Rapid, scor 2-1, pe FC Voluntari. Dupa ce a marcat de doua ori contra Stiintei, in semifinale, olteanul Marius Stefanescu (23 de ani) a reusit o dubla si in finala, in prima repriza. Autogolul lui Dumitrescu a stabilit scorul final, in minutul 90+5. Este primul trofeu obtinut de Sepsi, care a pierdut finala Cupei Romaniei, acum 2 ani.Cristiano Bergodi obtine al doilea trofeu in Romania, dupa ... citeste toata stirea