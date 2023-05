Sepsi Sfantu Gheorghe a castigat pentru a doua oara consecutiv Cupa Romaniei, invingand in finala, la lovituri de departajare, scor 5-4, pe Universitatea Cluj, la Sibiu. A fost 0-0 dupa 120 de minute, clujenii avand ocaziile mai mari, inclusiv doua bare. In urma acestui deznodamant al finalei, Universitatea Craiova are sanse minime sa mai prinda barajul pentru Conference ... citeste toata stirea