Sepsi si Farul au intrat in play-off

Sepsi Sf Gheorghe si Farul Constanta sunt ultimele doua echipe care si-au castigat prezenta in play-off-ul Superligii. In ultima etapa a sezonului regular, Sepsi s-a impus la Ploiesti, cu 2-1, in timp ce Farul a remizat, scor 0-0, la Botosani. In play-off s-au calificat asfel echipele care au jucat in aceasta faza si sezonul trecut: Universitatea Craiova, FCSB, Rapid, CFR Cluj, Farul si SepsiRezultatele inregistrate vineri seara, in meciurile etapei a 30-a din Superliga: FC Botosani - Farul ... citește toată știrea