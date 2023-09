Ultimele echipe din Romania aflate in cursa pentru grupele Conference League, campioana, Farul, si castigatoarea Cupei, Sepsi, au fost eliminate in play-off-ul competitiei europene. Dupa ce a castigat cu 2-1 acasa, Farul, sleita dupa victoria dn week-end cu Universitatea Craiova, a cedat in deplasare, scor 0-2, cu HJK Helsinki. Sepsi, echipa cu cel mai onorabil traseu dintre cele 4 romanesti, a ajuns in prelungiri cu norvegienii de la Bodo Glimt, dupa ce ambele manse s-au terminat cu acelasi ... citeste toata stirea