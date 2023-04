Sepsi si U Cluj vor disputa finala Cupei Romaniei, pe 24 mai, pe stadionul Municipal din Sibiu. Sepsi a eliminat-o pe CFR Cluj in prima semifinala, scor 3-0, goluri: Paun, Stefanescu si Rondon. U Cluj a trecut de UTA Arad cu 1-0, gol Dan Nistor, din penalty.Este a sasea finala din istorie pentru "sepcile rosii", care au pierdut de 5 ori in ultimul act: in 2015, cu FCSB, scor 0-3, in 1949, sub numele de CSU Cluj, ... citeste toata stirea