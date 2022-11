Serbia si Camerun, goluri multe, puncte impartite

Dupa ce au pierdut meciurile de debut la Mondial, fara sa marcheze, Serbia si Camerun au punctat fiecare de cate trei ori in duelul direct din grupa G, unul spectaculos, dar in urma caruia ambele si-au diminuat si mai mult sansele de accedere in optimi. Sarbii au avut 3-1, dar au aratat naivitati surprinzatoare in defensiva, primind doua goluri pe contraatac. Inainte de meci, portarul titular al Camerunului, Andre Onana, de la Inter Milano, a fost exclus din lot de selectionerul Rigobert Song, ... citeste toata stirea