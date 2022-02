Serie A: AC Milan urca pe primul loc

AC Milan a trecut pe primul loc in Serie A, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu 1-0, pe Sampdoria, in etapa a 25-a din Serie A. Unicul gol a fost marcat Rafael Leao in minutul 8. "Diavolii" sunt lideri, cu 55 de puncte, Inter Milano este pe locul al doilea, cu 54 de puncte, si un meci mai putin, un punct peste Napoli, de pe locul 3. Inter si Napoli au remizat, scor 1-1, in aceasta runda, pe arena "Diego Armando Maradona".In alte meciuri ale etapei:Atalanta - Juventus 1-1 Au ... citeste toata stirea