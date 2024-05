Serie A: Bologna poate cadea de pe podium

La Bologna, pe Renato Dall'Ara, oamenii lui Thiago Motta au condus confortabil (3-0) in partida cu Juventus, pana in min. 76 cand Federico Chiesa a redus din diferenta. Au mai marcat in continuare Arkadiusz Milik (min. 83) si Chenal Yildz (min. 84) si astfel partida s-a incheiat la egalitate (3-3). ... citește toată știrea