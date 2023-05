Noua campioana a Italiei, cu 5 etape inainte de incheierea sezonului, este Napoli. Dupa o asteptare de 33 de ani, cum a afirmat producatorul de filme Aurelio De Laurentis (73 ani) proprietarul clubului, din 2004, cand l-a preluat in stare de faliment, retrogradat in divizia a 3-a. Dupa titlurile castigate in 1987 si 1990, cu Diego Maradona star, Napoli a reusit aseara, pe Dacia Arena din Udine, rezultatul de care avea nevoie pentru a incheia toate socotelile. O remiza (1-1) prin golul ... citeste toata stirea