Serie A: Dusan Vlahovic, de la Fiorentina la... Juventus

Unul din golgeterii Serie A (17 goluri in 21 paride), internationalul sarb Dusan Vlahovic (22 ani), component al echipei nationale calificata la CM din Qatar, a fost transferat de la AC Fiorentina la Juventus Torino pentru 70 mil. euro plus eventuale bonusuri, intr-un moment in care noul sau club se afla la mare distanta, in clasament, de Inter Milano. Desi Juventus dispunea de atacanti precum Paolo Dybala (11 goluri), Alvaro Morata (8 goluri) si Moise Kean (4 goluri) a facut acest efort ... citeste toata stirea