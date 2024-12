Serie A: Inter s-a impus in epilogul etapei a 17-a

Campioana Italiei, Inter Milano, a invins, pe teren propriu, scor 2-0, nou-promovata Como, in epilogul etapei a 17-a din Serie A. In minutul 48, Carlos Augusto a deschis scorul, iar Marcus Thuram l-a inchis in minutul 90+2. Inter este pe locul al treilea in clasament, cu 37 de puncte.Tot luni, Udinese a castigat, in deplasare, scor 2-1, cu Fiorentina. Portarul roman Razvan Sava a fost titular in poarta friulanilor. Moise ... citește toată știrea