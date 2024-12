Serie A: Inter se apropie de liderul Atalanta

Inter Milano s-a apropiat la un singur punct de liderul Atalanta, dupa meciurile din etapa a 18-a din Serie A, campioana avand si un meci mai putin disputat. In timp ce formatia din Bergamo a remizat, scor 1-1, in deplasare, cu Lazio Roma, goluri Dele-Bashiru, respectiv Brescianini), Inter s-a impus cu 3-0 in Sardinia, cu Cagliari, goluri: Bastoni, Lautaro Martinez si Calhanoglu din penalty. Napoli o poate egala la puncte pe ... citește toată știrea