AS Roma a condus pe Stadio Olimpico, in partida cu Juventus Torino, cu 3-1 pentru a pierde in final... 3-4, dupa ce intr-un interval de 7 minute a primit 3 goluri. Mai mult, Juve a evoluat din min. 82, in inferioritate numerica, prin eliminarea fundasului central Matthijs De Light si AS Roma a ratat un penalty (min. 83) prin Lorenzo Pelegrini. Au marcat Tammy Abraham (min. 11), Henrikh ... citeste toata stirea