Serie A: Mihaila si Man, titulari in remiza cu Juve

Valentin Mihaila si Dennis Man au fost titulari la Parma in meciul din deplasare cu Juventus, incheiat 2-2, in etapa a 10-a din Serie A. Delprato a deschis scorul pentru oaspeti din minutul 3, Juventus a egalat in minutul 31, prin McKennie, dar in minutul 38, Dennis Man a pasat decisiv pentru golul lui Sohm. Weah a egalat in minutul 49 pentru torinezi. Dennis Man a fost inlocuit in minutul 84, iar Valentin Mihaila in minutul 69. Parma a ajuns la al optulea meci la rand fara victorie si ... citește toată știrea