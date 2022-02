Serie A: Olivier Giroud, dubla in derby-ul cu Inter

Cea de a doua infrangere in actualul campionat a lui Inter, lidera clasamentului Serie A, a fost administrata de AC Milan (1-2) pe Giuseppe Meazza. Ivan Perisic (min. 39) a deschis scorul pentru Inter si se parea ca echipa lui Simone Inzaghi nu va vea mari probleme. Numai ca internationalul francez Olivier Giroud (min. 75, 79), combativ si oportunist a marcat pentru echipa sa, care intra in lupta pentru titlu. In prelungirile ... citeste toata stirea