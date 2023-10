Inter Milano a revenit pe primul loc in Serie A, dupa ce a castigat, pe teren propriu, scor 1-0, derby-ul cu AS Roma, intr-un meci al etapei a zecea. Gazdele au reusit sa marcheze in minutul 81, prin Marcus Thuram. Inter a facut 25 de puncte si a trecut peste Juventus in clasament, in timp ce AS Roma e pe locul 8, cu 14 puncte.Intr-un alt derby, campioana en-titre, Napoli, a ... citeste toata stirea