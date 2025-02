Set Dortmund, poker Guirassy

Dupa calificarea in optimile Champions League, Borussia Dortmund pare sa-si revina si in Bundesliga, iar sambata a facut scor, pe teren propriu, cu Union Berlin, in etapa a 23-a. Pe Signal Iduna Park, guineeanul Sehrou Guirassy a marcat de 4 ori, iar Beier si Leite (autogol) au contribuit la scorul final, 6-0, iar Borussia, cu 32 de puncte, este pe locul 10.Guirassy a fost concurat de francezul Alexis Maurice de la Augsburg, care a reusit un hat-trick in deplasarea la Monchengladbach. ... citește toată știrea