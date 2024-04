Sferturile Europa League: Liverpool si Milan, eliminate, Leverkusen ramane invincibila

Principalele favorite la castigarea Europa League, Liverpool si AC Milan, au fost eliminate in sferturi de formatii italiene. "Cormoranii" s-au impus in returul cu Atalanta, dar nu au putut remonta dezavantajul din tur, in timp ce "diavolii" au pierdut si returul derby-ului cu AS Roma, desi au jucat o ora in superioritate numerica, dupa eliminarea lui Celik. Leverkusen a evitat din nou pe final infrangerea si a ajuns la 44 de meciuri la rand fara infrangere in toate competitiile, ramanand si in ... citește toată știrea