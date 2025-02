Show total in Barcelona - Atletico Madrid

Probabil cel mai spectaculos meci din 2025 in fotbalul international s-a consumat marti seara, pe Montjuic, in prima mansa a semifinalelor Cupei Regelui. FC Barcelona a remizat, scor 4-4, cu Atletico Madrid, dupa o partida realmente antologica. Nu se terminase primul minut de joc, cand Atletico deschidea scorul, prin Julian Alvarez, la un corner, iar in minutul 5 avea deja 2-0, dupa contraatacul purtat de acelasi Alvarez si finalizat de Griezmann. La pauza aveau insa sa intre in avantaj ... citește toată știrea