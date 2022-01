Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a castigat Melbourne Summer Set 1, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA), scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 10 minute de joc. Halep are acum 3-0 la directe cu sportiva din Rusia. Este al 23-lea titlu castigat in ... citeste toata stirea