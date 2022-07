Simona Halep, calificare la pas in sferturi la Wimbledon

Simona Halep (30 de ani) a avut nevoie de mai putin de o ora pentru a obtine calificarea in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Romanca, numarul 18 mondial, s-a impus cu 6-1, 6-2, in 59 de minute, in fata Paulei Badosa (24 de ani) din Spania, numarul 4 WTA. Halep are acum 2-0 la directe cu iberica, pe care a invins-o la fel de clar si pe zgura, anul acesta, la Madrid."Am jucat un meci foarte bun, mi-a placut pe arena centrala, e o placere sa ... citeste toata stirea