Simona Halep, campioana la Toronto

Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie 15, a castigat turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, dupa ce a invins-o in finala pe Beatriz Haddad Maia (Brazilia, numarul 24 mondial), scor 6-3, 2-6, 6-3, dupa doua ore si 18 minute. Pentru Halep este al 24-lea trofeu la simplu in circuit, care ii aduce 439.700 de dolari si 900 de puncte, iar de luni romanca va urca pe locul 6 WTA."Este greu, am foarte multe lucruri de spus, dar sunt ... citeste toata stirea