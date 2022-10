Simona Halep, gasita dopata!

Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanta interzisa, Roxadustat, la editia US Open din acest an. Romanca a fost informata de testul pozitiv pe 7 octombrie. Se pare ca din aceasta cauza, Halep nu-si facea planuri pentru Turneul Campioanelor, la care ar fi putut participa. US Open 2022 s-a desfasurat in perioada 29 august - 11 septembrie, iar Halep a fost eliminata in primul tur. Substanta Roxadustat se ... citeste toata stirea