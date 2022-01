Simona Halep, in turul 3 la Australian Open

Simona Halep n-a avut emotii in turul secund la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in doua seturi, scor 6-2, 6-0, pe brazilianca Maia Haddad, dupa o ora si 5 minute de joc. Halep are acum 2-0 la directe cu sud-americanca, pe care o mai invinsese tot intr-un turneu de Mare Slem, la Wimbledon, in 2017."Ma asteptam sa joc bine, am avut incredere, cred ca am jucat cel mai bun tenis al meu azi. Adversara mea nu a jucat rau, dar am fost agresiva si am reusit sa ma ... citeste toata stirea