Simona Halep, la prima victorie dupa doi ani

Simona Halep s-a calificat in turul doi al turneului WTA 125 din Hong Kong, invingand-o in runda inaugurala pe australianca Arina Rodionova (34 de ani), locul 114 mondial, scor 6-2, 4-6, 6-4. Simona Halep (33 de ani), aflata acum pe locul 1130 WTA, a fost la primul meci oficial dupa patru luni si jumatate si a obtinut prima victorie dupa 2 ani de zile, timp in care a fost suspendata pentru dopaj, apoi accidentata, ea jucand in acest timp numai 2 meciuri. In faza urmatoare, Simona Halep,