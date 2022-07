Simona Halep s-a calificat in semifinale la Wimbledon

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, invingand-o in sferturile de finala pe americanca Amanda Anisimova (20 de ani, locul 23 WTA) scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 5 minute de joc. Simona Halep a avut 5-1 in setul secund, dar adversara s-a apropiat la 5-4 si a avut 40-0 in game-ul 10, dar Simona a castigat cinci puncte la rand si a inchis meciul, ajungand in semifinale fara sa piarda vreun set pe parcursul ... citeste toata stirea