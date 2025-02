Simona Halep se retrage din tenis

Simona Halep a declarat, in seara aceasta, ca se retrage din tenis, la varsta de 33 de ani. Decizia a fost anuntata la Cluj, dupa meciul pierdut cu Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, in primul tur la Transylvania Open. Simona Halep a revenit in circuit in martie 2024, dupa ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la noua luni."Nu stiu daca e tristete sau bucurie, cred ca ambele sentimente ma incearca. Dar iau aceasta decizie cu sufletul impacat. Intotdeauna am fost realista cu ... citește toată știrea