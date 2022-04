Simona Halep va fi antrenata de Patrick Mouratoglou

Simona Halep (30 de ani) va fi antrenata de francezul Patrick Mouratoglu (51 de ani), cel care a pregatit-o in ultimii ani pe Serena Williams. Cei doi au anuntat colaborarea pe conturile personale de Twitter. "Sunt incantata sa incep acest nou capitol. Hai sa ne punem pe treaba, Patrick Mouratoglou!", a scris fosta lidera mondiala WTA, care s-a pregatit in ultima perioada la academia de tenis a lui Mouratoglou, in sudul Frantei."Astazi imi incep un nou capitol in cariera mea de antrenor. Am ... citeste toata stirea