Sinisa Mihajlovic a pierdut lupta cu leucemia

Fostul mare international sarb, Sinisa Mihajlovic, a incetat astazi din viata, la 53 de ani, la o clinica din Roma, el fiind bolnav de leucemie. Mihajlovic a descoperit maladia in 2019 si s-a aflat sub tratament, iar boala dadea semne de remisie, dar a revenit puternic anul acesta si i-a fost fatala. Sinisa fusese demis de pe banca tehnica a celor de la Bologna, in septembrie si anunta la acea ora ca se simte bine.Nascut la Vukovar, din mama croata si tata sarb, Sinisa Mihajlovic s-a remarcat ... citeste toata stirea