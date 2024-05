Slobozia si Buzaul au promovat in prima liga

Unirea Slobozia si Gloria Buzau sunt cele doua echipe care au promovat in prima liga de fotbal din Romania. Slobozia isi asigurase deja de 10 zile prezenta in premiera in Liga I, in timp ce Buzaul a obtinut performanta chiar in urma victoriei cu Slobozia, scor 3-0, pe teren propriu. ... citește toată știrea