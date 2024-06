Slovacia surprinde Belgia

Primele surprize de la Euro 2024 au venit in grupa Romaniei, succesul net al tricolorilor fiind urmat imediat de victoria Slovaciei, scor 1-0, contra Belgiei. La Frankfurt, Schranz a marcat unicul gol valabil, in minutul 7, "dracii rosii" avand doua reusite anulate de VAR in partea secunda, pentru ofsaid, respectiv hent.Slovacia: Dubravka - Pekarik, Vavro, ... citește toată știrea