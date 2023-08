FIBA U20 Women's European Championship 2023 Division B, respectiv liga a doua a Europeanului de baschet feminin sub 20 de ani, competitie gazduita de Craiova si Isalnita, s-a incheiat duminica seara, dupa ce s-a disputat finala mare, in Sala Polivalenta. In ultimul act, Slovenia a invins Germania, scor 57-47, diferenta facandu-se in sfertul al patrulea, adjudecat cu 17-2 de slovene. Pe locul 3 s-a clasat Olanda, care a trecut in finala mica de Elvetia, scor 68-51.Invinsa in ... citeste toata stirea