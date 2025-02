Soc in NBA: Luka Doncic, la LA Lakers!

Mutare istorica in baschetul profesionist american: superstarul sloven Luka Doncic (25 de ani) trece de la Dallas Mavericks, unde a petrecut 7 sezoane, la Los Angeles Lakers, unde va evolua alaturi de legendarul LeBron James (40 de ani). In schimb, pivotul Anthony Davis va trece la echipa din Texas. Alaturi de Luka Doncic vor mai ajunge doi jucatori in California, Maxi Kleber si Markieff Morris, iar la Dallas Mavericks va sosi ... citește toată știrea