Soc la Mondiale: Arabia Saudita bate Argentina!

Una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatelor Mondiale s-a produs in primul meci al grupei D de la turneul din Qatar: Arabia Saudita a invins Argentina lui Messi cu 2-1. Sauditii s-au impus din start printr-o agresivitate rar intalnita la ei, o pozitionare avansata, fara spatii intre linii, surprinzandu-i de repetate ori in ofsaid pe sud-americani. Messi a deschis scorul dintr-un penalty acordat destul de usor de VAR, dar pana la pauza arabii au avut jocul sub control, chiar daca ... citeste toata stirea