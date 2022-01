Sorana Carstea, in optimi la Australian Open

Sorana Carstea este a doua tenismena din Romania, dupa Simona Halep, calificata in saptamana a doua la Melbourne, respectiv in optimile Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Sportiva de 31 de ani, locul 38 WTA, a invins-o in turul 3 cu 6-3, 2-6, 6-2, intr-o ora si 42 de minute, pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). Sorana are acum 4-3 la "directe" cu rusoaica si si-a egalat cea mai buna performanta la competitia de la Antipozi, ea atingand optimile si in ... citeste toata stirea