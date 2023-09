Sorana Carstea (33 de ani, locul 30 WTA) are un parcurs excelent la ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open, unde s-a calificat in sferturile de finala, dupa ce a trecut in optimi de elvetianca Belinda Bencic, locul 13 WTA si cap de serie 15, scor 6-3, 6-3, intr-o ora si 25 de minute. In sferturi, Cirstea o va infrunta pe favorita 10, jucatoarea ceha Karolina Muchova. Aceasta are 3-1 la directe, impunandu-se la US Open, in 2020, la Dubai, anul acesta, scor 6-4, 7-6, si la Montreal, acum ... citeste toata stirea