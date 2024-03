Sorana, Swiatek si Gauff, eliminate in optimi la Miami

Daca anul trecut a ajuns pana in semifinale la Miami, Sorana Cirstea, locul 24 WTA, a fost eliminata in optimi la editia de anul acesta a turneului de categorie WTA 100, fiind invinsa de americanca Danielle Collins, locul 53 mondial, scor 6-3, 6-2, dupa o ora si 29 de minute. Tot in optimi a parasit turneul din Florida si poloneza Iga Swiatek, lidera WTA, invinsa cu 6-4, 6-2 de rusoaica ... citește toată știrea